Lörrach (D): Bomben-Entschärfung läuft - 3500 Personen müssen Häuser verlassen

Am Mittwoch wurde bei Bauarbeiten an der Bahnstrecke Lörrach-Brombach (D), nahe der Schweizer Grenze, eine amerikanische Fliegerbombe gefunden. Experten der Kampfmittelbeseitigung versuchen derzeit, den 250 Kilo schweren Sprengsatz zu entschärfen.

Durch den Fund musste ein Umkreis von 500 Metern gesperrt werden und 3500 Anwohnende mussten ihre Wohnungen verlassen, so die deutsche Polizei in einer Mitteilung. Mehrere Strassen seien nicht mehr befahrbar, die Zugstrecke Basel – Lörrach werde nicht mehr befahren. Auch der Busverkehr stehe seit dem Mittwochmorgen still.

Das Polizeipräsidium Freiburg fordert in der Mitteilung alle Betroffenen zum Befolgen der Sicherheitsmassnahmen auf. Laut Polizei ist zu erwarten, dass die Bombe bis am Mittwochabend entschärft sein wird. Bis dahin können sich alle Anwohnenden in der naheliegenden Sammelstelle in der Halle der Astrid-Lindgren-Schule aufhalten.