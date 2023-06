Boris Johnson: Ausschluss aus Parlamentsgebäude nach Abstimmung

Das ist passiert

Nun ist es endgültig: Der britische Ex-Premierminister Boris Johnson darf das Parlament in London nicht mehr betreten. Die Mitglieder des Unterhauses stimmten dem Bericht des Parlamentsausschusses zur sogenannten «Partygate»-Affäre zu, demzufolge Johnson das Parlament hinsichtlich der Partys an seinem Amtssitz während des Corona-Lockdowns belogen hat. Damit beschlossen sie auch, dass Johnson der Zutritt zum britischen Parlament künftig verboten ist.

Wie hat das Parlament gestimmt?

Das britische Parlament hat den Bericht eines Ausschusses über Lügen des früheren Premierministers Boris Johnson mit überwältigender Mehrheit angenommen. Das Unterhaus in London stimmte am späten Montagabend mit 354 zu 7 für einen entsprechenden Antrag.

Worum geht es beim «Partygate»-Skandal?

Die Debatte am Montag war das jüngste Nachbeben des «Partygate»-Skandals um Versammlungen in der Downing Street und anderen Regierungsgebäuden des Premierministers in den Jahren 2020 und 2021. Die Enthüllung, dass Mitarbeiter während der Pandemie Geburtstagsfeiern, Gartenpartys und «Weinzeit-Freitage» abhielten, hatte Wut unter den Briten ausgelöst, die sich an die Vorschriften zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus gehalten hatten. Die Bürger durften damals Freunde und Familie nicht besuchen, sogar die Verabschiedung von sterbenden Verwandten im Krankenhaus war ihnen zeitweise untersagt.