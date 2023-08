Kanton Freiburg: Warum kommt es so oft zu Gewässerverschmutzungen?

Wer regelmässig Medien konsumiert, kann sich des Eindrucks nicht erwehren: Im Kanton Freiburg kommt es auffallend häufig zu Gewässerverschmutzungen. Am 27. Juli trieben über tausend tote Fische in der Sionge in Vuadens. Sie wurden Opfer eines «unbekannten Produkts», durch das der Bach verunreinigt worden war, wie die Kantonspolizei mitteilte. Am 18. Juli gelangte Bohrschlamm von einer Baustelle in die Veveyse in Les Paccots; gegen das verantwortliche Unternehmen wurde Anzeige erstattet. Am 4. Juli geriet eine unbekannte Menge an Kohlenwasserstoff in den Neuenburgersee und breitete sich im Hafen von Portalban auf einer Fläche von circa 10’000 Quadratmetern aus.