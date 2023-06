36-Jähriger ertrinkt in den Drei Weieren – Jede Hilfe kam zu spät

Im Mannenweiher bei den Drei Weieren in St. Gallen kam es am Sonntag zu einem tragischen Badeunfall.

Am Sonntag ist ein 36-Jähriger in den Drei Weieren in St. Gallen ertrunken.

Am Sonntagnachmittag spielten sich an den Drei Weieren in St. Gallen tragische Szenen ab, wie 20 Minuten berichtete. Ein 36-jähriger Bulgare, der ersten Erkenntnissen zufolge schlecht schwimmen konnte, ertrank im Mannenweiher. Der 36-Jährige konnte durch beigezogene Taucher der Kantonspolizei Thurgau nur noch tot geborgen werden.

Laut einem erfahrenen Notarzt ist der Fall untypisch. «Wenn jemand ertrinkt, wird er panisch und diese Panik ist für Drittpersonen eigentlich deutlich zu sehen», sagt er zu 20 Minuten. In diesem Fall war der Mann laut mehreren News-Scouts in Stille abgetaucht. «Es wäre daher auch denkbar, dass auch ein anderes medizinisches Problem im Vordergrund stehen könnte», sagt der Notarzt.

Mehrere Tauchgänge im Mannenweiher

Lukas (20) ist am Sonntagnachmittag mit einem Kollegen im Mannenweiher baden gewesen. «Als wir gemerkt haben, was los ist, sind wir sofort reingesprungen und abgetaucht», sagt er. Aber die Suche sei ohne Hilfsmittel beinahe unmöglich gewesen. «Das Wasser war zu trüb und es ging an der Stelle sehr steil abwärts», so der 20-Jährige weiter.