Berner Alpen

36-jähriger Mann stirbt in Lawine

Am Donnerstag ist am Lauteraarhorn bei Guttannen eine Lawine niedergegangen und hat einen Bergsteiger verschüttet. Der Mann konnte nur noch tot geborgen werden.

Am Lauteraarhorn kam am Donnerstag ein Mann ums Leben.

Bei der Kantonspolizei Bern ging am Donnerstag gegen 13.10 Uhr die Meldung ein, dass am Lauteraarhorn auf dem Gemeindegebiet von Guttannen eine Lawine niedergegangen sei und eine Person verschüttet habe. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, befanden sich nach ersten Erkenntnissen zwei Bergsteiger auf dem Abstieg vom Lauteraarhorn über das Südcouloir zum Strahlegggletscher, als sich die Lawine löste. Einer der Männer wurde dabei mitgerissen und verschüttet.