An der Sekundarschule in Küssnacht SZ mussten zwei Schulklassen in Quarantäne.

Für 36 Sekundarschülerinnen und -schüler in Küssnacht SZ ist Homeschooling angesagt: In zwei Klassen wurde je eine Schülerin und ein Schüler positiv auf Covid-19 getestet. Beide Klassen wurden in Quarantäne geschickt, betroffen sind 36 Jugendliche. Eine Klasse muss bis Donnerstag, eine bis Freitag in Quarantäne bleiben. Ihre Lehrer müssen nicht daheim bleiben: «Die Lehrpersonen müssen sich nicht in Quarantäne begeben, da die Abstände eingehalten wurden», sagte Rektor Marc Dahinden gegenüber dem «Boten der Urschweiz».