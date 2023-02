Migros: Migros übernimmt Apothekenkette Zur Rose

Mit dem Übernahmedeal weiten Medbase und Zur Rose Schweiz ihre bestehende, erfolgreiche Zusammenarbeit aus. In einer Medienmitteilung schreibt Zur Rose, dass der Deal insgesamt 360 Millionen Franken wert sei. Gemeinsam wollen sie die ambulante, integrierte Grundversorgung weiterentwickeln und den Zugang zur bestmöglichen Versorgung sicherstellen. Das ist dringend nötig, die Grundversorgung in der Schweiz ist unter Druck.

Zur Rose Schweiz wird mit allen operativen Einheiten aus der Zur Rose-Gruppe herausgelöst. Sämtliche Gesellschaften werden weiterhin an den bestehenden Standorten und unter den bestehenden Namen tätig sein. Alle Mitarbeitenden werden übernommen. Damit baut Medbase ihre Position als wichtige Grundversorgerin und kundennahe Anlaufstelle im Schweizer Gesundheitswesen weiter aus. Die bestehende Zusammenarbeit zwischen Medbase und Zur Rose Schweiz – namentlich das Joint Venture der Shop-in-Shop-Apotheken sowie der gemeinsame Online-Marktplatz – wird unter einem Dach weitergeführt. Der Zusammenschluss muss noch von der Wettbewerbskommission (WEKO) genehmigt werden.

Neue Impulse für die ambulante Grundversorgung

Medbase und Zur Rose Schweiz verstehen sich als verantwortungsbewusste und integrative Kräfte in einem Gesundheitswesen, das vor grossen Herausforderungen steht. Demografische und gesellschaftspolitische Veränderungen steigern die Nachfrage und schränken gleichzeitig das Angebot ein. Eine Unterversorgung in der Grundversorgung ist in vielen Regionen bereits Realität. Fachkräfte fehlen, Medikamente können nicht geliefert werden, Arztpraxen und Notfallaufnahmen sind überlastet.