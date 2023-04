36 000 Franken Miete – das ist die teuerste Wohnung der Schweiz

Sie kostet so viel, wie manche Personen in einem halben Jahr verdienen: Eine Wohnung am Vierwaldstättersee in Luzern beeindruckt nicht nur durch ihre Grösse, sondern vor allem durch ihren Preis.

1 / 4 Die teuerste Wohnung der Schweiz – dieses Zimmer gleicht einem Ballsaal. Properti.ch Wahrscheinlich zahlt man diesen grandiosen Blick gleich mit. properti.ch Die Küche wird von den Mietern meist kaum genutzt, denn der Butler erfüllt einem ohnehin alle kulinarischen Wünsche.

Darum gehts Die teuerste Miet-Wohnung der Schweiz befindet sich in Luzern.

Sie ist an das «Grand Hotel National» angeschlossen.

Der Vormieter lebte hier 20 Jahre und zahlte über acht Millionen Franken Miete.

7,5 Zimmer, 343 Quadratmeter, zwei Etagen, Blick auf den Vierwaldstättersee. Was klingt wie die Beschreibung einer luxuriösen Villa, sind in Wahrheit die Masse der teuersten Wohnung der Schweiz. Und die wird bald frei! Wer an dem «Schnäppchen» interessiert ist, sollte allerdings schnell sein. Es gibt gleich mehrere ernsthaft Interessierte – ein Vertragsabschluss stehe laut Aussagen des Vermieters kurz bevor, berichtet die «Handelszeitung». Für seine neue Bleibe würde der allfällige künftige Mieter pro Monat stolze 36’000 Franken berappen.

Aber wer kann sich so etwas überhaupt leisten? Der Vormieter offenbar problemlos, das versteht sich von selbst. Er lebte 20 Jahre in dem riesigen Domizil, das dem «Grand Hotel National» in Luzern zugeordnet ist. Genauere Aussagen über ihn wollte der Hoteldirektor und Vermieter Gabriel Stucki (31) nicht machen. Laut Recherchen der «Handelszeitung» handelt es sich bei dem liquiden Vormieter um einen Schweizer.

Hotel-Service inklusive

«Die Wohnung ist zwar top, das rechtfertigt aber trotzdem nicht die Wahnsinnsmiete», mag man beim Betrachten der Bilder denken. In Wahrheit ist die Wohnung, wenn auch unmöbliert, allerdings so etwas wie ein riesiges Hotelzimmer – mit allem Drum und Dran: «Dazu gehört ein 24-Uhr-Concierge-Service, ein Butler-Service, Valet-Parking, inklusive des Tragens von Taschen, aber auch der Einkauf im Lebensmittelladen, das Organisieren von Reisen und das Auffüllen des Kühlschranks, wenn man von einer Reise zurückkehrt», heisst es bei der Handelszeitung weiter.

Ausserdem kann der Mieter alle Annehmlichkeiten des Grand Hotels nutzen: egal, ob Pool, Wellness- oder Fitness-Center. Dass sich der Vormieter hier sehr wohlgefühlt haben muss, steht ausser Frage – nun wohnt er nämlich nur einen Stock tiefer.

Im Tessin kommt man «billiger» weg

Etwas in der Preisklasse der Luzerner Wohnung zu finden, ist gar nicht so einfach. Auf der Website «luxuryestate» werden besonders hochklassige Objekte angeboten, beispielsweise eine Penthouse-Wohnung in Montagnola (TICH). Für das Objekt werden stolze 15’000 Franken pro Monat verlangt. Das ist allerdings auf den Quadratmeter gerechnet deutlich günstiger als die Luzerner Hotel-Wohnung: 53,5 beziehungsweise 104,9 Franken.

Was ebenfalls bei der Recherche auffällt: Die wenigsten Luxus-Wohnungen werden vermietet, sondern stehen zum Verkauf. Kein Wunder: Der Luzerner Mieter hat in 20 Jahren mehr als acht Millionen Franken Miete gezahlt. Vielleicht wären die besser in ein Eigenheim investiert gewesen?