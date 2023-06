Frauenstreik: Dürfen Männer bei der Demo mitlaufen?

Am Mittwoch findet in der gesamten Schweiz der Frauenstreik statt.

Am Mittwoch streiken in der Schweiz die Frauen – doch dürfen auch Männer, (Ehe-)Partner, Freunde, Brüder und Väter am feministischen Streik, wie der Frauenstreik neu genannt wird, teilnehmen und mitlaufen?

Der Grünen-Nationalrat Bastien Girod zumindest fühlt sich willkommen am feministischen Streik , wie er auf Anfrage von 20 Minuten sagt: «Ich solidarisiere mich mit dem Streik und werde auch an die Landsgemeinde gehen.»

Männer sollen im Hintergrund bleiben

Frauen steckten Hunderte Arbeitsstunden in die Organisation des Streiks. «Das ist Arbeit, die von Frauen geleistet wurde. Eine Woche im Voraus zu kommen und zu sagen, dass sie als Männer auch zuvorderst mitlaufen wollen, finde ich eine Frechheit», sagt Funiciello. Männer sollten besser im Hintergrund wirksam werden – Tische und Bänke aufstellen, für die Streikenden kochen oder die Kinder betreuen. «Wenn das alles erledigt ist, dürfen Männer natürlich den Frauenstreik besuchen – solange sie sich nicht in den Vordergrund stellen.»

«Männer sollen im hinteren Teil mitlaufen»

Der Frauenstreik Basel sieht die Teilnahme von Männern nicht ganz so eng. «Männer sind generell willkommen – es gibt aber Aktionen, bei denen wir einen eigenen Raum für genderqueere Menschen und Frauen schaffen wollen», so eine Sprecherin. So seien etwa zum Kickboxtraining und zur Afterparty am 14. Juni keine Männer erwünscht.