«365 Tage»-Star Michele Morrone liebt eine Zürcherin

Getty Images for The Red Sea Int

Es liegt Liebe in der Luft, zumindest im Leben von Schauspieler Michele Morrone. Der gebürtige Italiener teilt seit kurzem regelmässig Fotos und Videos mit seiner neuen Freundin auf Instagram, so auch vor wenigen Tagen. Zu einem Pärli-Foto in schwarz-weiss schreibt der 32-Jährige ganz romantisch: «Life is beautiful, Love is life».