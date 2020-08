Belarus

37-Jährige erklärt sich zur Anführerin der Protest-Bewegung

Swetlana Tichanowskaja meldet sich aus dem Exil. Die Oppositionelle will sich an die Spitze der Bewegung gegen den Staatschef von Belarus, Alexander Lukaschenko, stellen.

Angesichts der seit mehr als einer Woche andauernden Massenproteste in Belarus (Weissrussland) will sich die Oppositionelle Swetlana Tichanowskaja an die Spitze der Bewegung gegen Staatschef Alexander Lukaschenko stellen. «Ich bin bereit, in dieser Zeit Verantwortung zu übernehmen und als nationale Anführerin zu handeln», sagte die 37-Jährige am Montag in einer Videobotschaft aus ihrem Exil im EU-Land Litauen. Sie hoffe, dass sich mit diesem Schritt das Land beruhige, alle politischen Gefangenen freigelassen und so bald wie möglich neue Präsidentschaftswahlen angesetzt werden könnten.