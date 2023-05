Regionalgericht Burgdorf: 37-Jähriger tötete seinen Freund – so lange muss er jetzt hinter Gitter

Die Leiche des Opfers wurde in dessen Wohnung gefunden.

Mit über 30 Messerstichen soll K.L.* seinen Freund umgebracht haben, mit dem er regelmässig Drogen konsumierte. So soll der 37-Jährige erst auf den Körper eingestochen, dann die Wohnung durchsucht und dem Opfer schliesslich die Kehle durchtrennt haben. B.M.* verstarb letztlich ab Blutverlust kombiniert mit Erstickung.

«Ich habe mit dem Ganzen nichts zu tun» , sagte K.L. am Montag, dem 8. Mai 2023 vor Gericht. Die DNA-Spuren seien von früheren Besuchen, die er dem Opfer abgestattet hatte. Er habe ein «sehr gutes» Verhältnis mit B.M. gehabt.

«Er beging einen Overkill»

Der Angeklagte ist italienischer Staatsangehöriger, war aber seit 17 Jahren nicht mehr in Italien. Ausserdem lebt seine gesamte Familie in der Schweiz. Dennoch fordert die Staatsanwältin acht Jahre Landesverweis für K.L.

16 Jahre Haft

Der Verteidiger des Angeklagten forderte eine Freiheitsstrafe von 31 Monaten. Dafür, dass er als als Tötungsverdächtiger in seinem Umfeld und in den Medien dargestellt wurde, fordert der Verteidiger eine Genugtuung in der Höhe von 10’000 Franken.