Dent de Vaulion: 37-jähriger Pilot kracht mit Sportflugzeug in Felswand – tot

Am Freitagabend erreichte die Zentrale der Waadtländer Polizei eine Meldung, dass ein kleines Sportflugzeug kurz nach dem Start vom Flugplatz in Yverdon in die Nordwand des Dent de Vaulion gestürzt war. Die sofort alarmierten Rettungskräfte waren schnell vor Ort, konnten jedoch nur noch den Tod des 37-jährigen Piloten feststellen. Der Schweizer soll seinen Wohnsitz ebenfalls im Waadtland haben, die Identifizierung läuft aber noch, wie die Polizei Waadt in einer Mitteilung schreibt.