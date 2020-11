White protective sterile face masks on vintage wooden board.

Es ist der bislang einzige Fall, in dem eine Strafe ausgesprochen wurde.

Im März und April gab es in der Schweiz zu wenige Masken. Die wenigen verfügbaren Masken wurden im Internet und in den Läden zu überteuerten Preisen angeboten. Beim Preisüberwacher des Bundes gingen diverse Meldungen ein.

In den meisten Fällen gab es allerdings keine Konsequenzen unter Berücksichtigung von Anfrage und Nachfrage. Im Thurgau sieht das anders aus. Ein 37-jähriger Deutscher erhielt im März Besuch von der Kantonspolizei Thurgau. Der Onlinehändler verlangt 100 Franken – nicht für ein ganzes Paket, sondern für eine einzelne Schutzmaske.

Wegen Verdachts auf Wucher wurden in seinem Haus über 300 Masken beschlagnahmt und dem Kanton übergeben. Mittlerweile erhielt der Mann einen Strafbefehl der Thurgauer Staatsanwaltschaft. Er wollte durch die Pandemie profitieren. Die Staatsanwaltschaft sprach eine Busse von 1200 Franken und eine bedingte Geldstrafe von 6000 Franken aus.

«Mit Wucher gute Geschäfte gemacht»

Wie die «SonntagsZeitung» schreibt, profitierten viele Schweizer Händler global von der Pandemie. Die Zeitung wertete detaillierte Daten der Eidgenössischen Zollverwaltung zum Handel mit Masken aus. In den ersten drei Quartalen des laufenden Jahres wurde die Ware durchschnittlich für 61 Franken pro Kilo importiert, meistens aus China. Und gleichzeitig für 86 Franken pro Kilo exportiert.

Ein Problem mit dem Export: Im April, als es in der Schweiz an Masken fehlte, gingen fast 64 Tonnen ins Ausland. Viele Masken wurden in arme Länder exportiert, zu einem deutlich teureren Preis. Ein Kilo kostete im April durchschnittlich 143 Franken. Im Juli etwa gingen Masken für 3000 Franken pro Kilo nach Serbien, im August für 2600 Franken pro Kilo nach Vietnam.