3700 Jahre alter Kamm mit Inschrift gefunden

Israel : 3700 Jahre alter Haarkamm zeugt vom antiken Frust über Kopfläuse

Israelische Forschende haben in Israel eine rund 3700 Jahre alte Inschrift auf einem Läusekamm aus Elfenbein entdeckt. Es handele sich dabei um den ältesten geschriebenen Satz in kanaanitischer Sprache, der bisher in Israel gefunden wurde, teilte die Hebräische Universität Jerusalem (HU) am Mittwoch mit. «Möge dieser Stosszahn die Läuse in Haar und Bart ausrotten», steht demnach auf dem Fundstück, das auf etwa 1700 Jahre vor Christus datiert wird.