Autonomiekonflikt : 38 chinesische Kampfflugzeuge dringen in Taiwans Luftraum ein

Eine Rekordzahl von 38 chinesischen Militärjets ist in die Verteidigungszone Taiwans eingedrungen. Die taiwanesische Regierung sieht dadurch den regionalen Frieden gefährdet.

Premierminister Su Tseng-chang rügte das Vorgehen und sagte, China unterhöhle den Frieden in der Region.

China ist mit 38 Flugzeugen in den Luftraum von Taiwan eingedrungen. Dabei waren mehrere SU-30 Kampfjets.

Die taiwanesische Regierung verurteilte die Aktion und sieht den Frieden in der Region dadurch unterhöhlt.

An ihrem Nationalfeiertag drang China mit 38 Flugzeugen in den Luftraum von Taiwan ein.

Taiwan hat angeprangert, dass 38 chinesische Kampfflugzeuge widerrechtlich in seinen Luftraum eingedrungen sind. Es sei die bisher grösste derartige Luftraumverletzung der chinesischen Luftwaffe, wie das Verteidigungsministerium am Samstag mitteilte. Der Vorfall fand am Nationalfeiertag der Volksrepublik China statt.