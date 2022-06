St. Gallen : 38-Jähriger fährt betrunken und ohne Führerausweis einen Polizisten an

Bei einer Verkehrskontrolle fuhr ein Automobilist einen Polizisten an. Der Lenker wurde von den Polizisten als fahrunfähig eingestuft.

Eine Patrouille der Stadtpolizei wurde am Sonntagmittag auf ein Auto mit auffälliger Fahrweise aufmerksam. Als dieses zur Kontrolle angehalten werden sollte und ein Stadtpolizist dem Fahrer ein Haltezeichen signalisierte, touchierte das Auto mit geringer Geschwindigkeit den Polizisten. Dieser erlitt Prellungen an den Beinen, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt.