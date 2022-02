Kanton Waadt – 38-Jähriger stirbt bei schwerem Verkehrsunfall

Die Kantonspolizei Waadt schreibt in einer Mitteilung am Donnerstag, dass bei einem Verkehrsunfall ein 38-jähriger Mann tödlich verunfallt ist. Um 6.40 Uhr am Donnerstagmorgen hätten Zeugen und Zeuginnen bemerkt, dass es auf der Kantonsstrasse zwischen Sullens und Cheseaux nahe Lausanne zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen gekommen war.

Der Lenker eines PWs war in einer Rechtskurve von Sullens her kommend von der Spur abgekommen und in das entgegenkommende Fahrzeug geprallt. Beim Verstorbenen handelt es sich um den Lenker des von der Spur abgekommen Fahrzeugs: einen 38-jährigen Staatsbürger Bosniens und Herzegowinas mit Wohnsitz in der Region. Im anderen PW befand sich ein 37-jähriger Pole, der mit Verletzungen unbekannten Schweregrads ins Universitätsspital von Lausanne gebracht wurde. Noch sei unklar, weshalb der verstorbene Autolenker die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte.