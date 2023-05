Subventionen: 38 Milliarden Franken werden jährlich vernichtet

Von den 3,6 Milliarden, die jährlich an die Bauern und Bäurinnen fliessen, kommt laut Ökonom Martin Mosler nur ein Bruchteil wirtschaftlich der Allgemeinheit zugute.

Von den 47 Milliarden, die 2023 an Subventionen bezahlt werden, sollen nur neun Milliarden Wohlstand für die Allgemeinheit generieren.

Laut einer neuen Studie in den meisten Fällen nur ein kleiner Kreis von Begünstigten.

Ist es Zeit für eine neue Schweizer Subventionspolitik ? Diese Frage drängt sich auf, wenn man den Subventionsreport (siehe unten) des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik (IWP) an der Universität Luzern liest. Erstmals haben die Autoren die grössten 241 Subventionsposten des Schweizer Bundes genauer beleuchtet und untersucht, ob diese Subventionen sich positiv oder negativ auf die Wohlfahrt auswirken. Das sind die wichtigsten Erkenntnisse:

47 Milliarden Franken Subventionen jährlich

Insgesamt fliessen 2023 rund 47 Milliarden Franken an Steuergeldern in Form von Subventionen in diverse Bereiche. Das entspricht fast zwei Dritteln der totalen Bundesausgaben oder mehr als 6,2 Prozent der gesamten Schweizer Wirtschaftsleistung. «Für die kommenden Jahre rechnet der Bund mit steigenden Defiziten von zwei bis drei Milliarden Franken. Von der Rückkehr zu einer nachhaltigen Finanzpolitik ist der Bund weit entfernt», sagt Studien-Co-Autor Martin Mosler.