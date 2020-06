«Es war der Horror»

38 Welpen sterben auf Flug nach Kanada

Die Behörden haben eine Untersuchung eingeleitet. Der Handel mit Welpen ist in Kanada ein lukratives Geschäft.

In einem Flugzeug der Ukraine International Airlines (UIA) wurden auf dem Flughafen Toronto 500 Welpen gefunden – 38 von ihnen waren tot. Kanada hat eine Untersuchung eingeleitet, wie «The Guardian» berichtet. Die überlebenden Tiere seien dehydriert und schwach gewesen, als sie an Bord des Fliegers entdeckt wurden. Die Maschine landete am 13 Juni in Toronto.