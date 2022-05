World Economic Forum: 39 Franken für einen Caesar Salad – so teuer ist das WEF

Die Managerinnen und Manager müssen am WEF tief in die Taschen greifen.

Das Leben in Davos ist teuer – am World Economic Forum (WEF) ganz besonders . Die Manager und Managerinnen, die am Event teilnehmen, geben sehr viel Geld aus. 20 Minuten hat sich angeschaut, wo man wie viel zahlt.

Fahrt mit Uber

Am Morgen geht es zuerst mal ins WEF-Areal mit Uber. Wer von Davos Platz zum Kongresszentrum fährt, sitzt rund vier Minuten im Auto und bezahlt dafür 35 bis 45 Franken . Zum Vergleich: Eine etwa gleich lange Fahrt in Zürich kostet knapp zehn Franken und damit 3,5 bis 4,5 mal weniger.

Frühstück

Textilreinigung

Wer seine Kleider mit Kaffee ruiniert, muss in die Reinigung. Etwa zur Firma Topclean, der die Kundschaft gerade die Türe einrennt, wie es auf Anfrage heisst. Eine Expressreinigung der Hose mit Veston und Hemd koste 85 Franken , die Expressgebühr von 15 Franken für jedes Kleidungsstück inklusive. Die Preise seien aber während dem WEF nicht höher als unter dem Jahr. Jedoch sei die Nachfrage während dem Event so hoch, dass man das Personal aufstocken musste. Fast alle Aufträge seien Expressreinigungen.

Neue Uhr

Auch Rolex ist am WEF präsent. Da kann die Managerin oder der Manager schon mal schwach werden und zugreifen, etwa beim Modell Submariner Oyster aus Edelstahl. Kostenpunkt der Uhr: 8500 Franken . Der Leiter des Geschäfts in Davos sagt, dass das WEF für das Unternehmen eine grosse Chance sei. Man verkaufe zwar nur «ein paar» mehr Uhren als normal, könne aber auch Kontakte aus aller Welt knüpfen, aus denen später mal Neukunden und -kundinnen werden könnten.

Mittagessen

Fahrt nach Zürich und zurück

Nach dem Mittagessen gibt es einen Notfall im Hauptsitz in Zürich. Nun geht es mit dem Limousinen-Chaufferservice Top-Alliance in die Limmatstadt und zurück. Ein Weg kostet 1390 Franken .

Abendessen

Drink in der Bar

Kosten an einem Tag

Die Beispiele zeigen: Wer es sich am WEF gut gehen lässt, muss tief in die Tasche greifen. Der beschriebene Tag kostet insgesamt über 11’500 Franken. Immerhin: Wer die Kosten tief halten will, kann beim Essen sparen – und in den Event-Sälen bei den unzähligen Gratis-Buffets zuschlagen, die nur für WEF-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer bereitstehen.