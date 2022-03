Saas Fee VS : 39-jähriger Snowboarder stürzt in Gletscherspalte – tot

Ein Snowboarder stürzte am Mittwochnachmittag in Saas-Fee ausserhalb der markierten Piste in eine Gletscherspalte. Er zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.

1 / 3 Der Notarzt der Air Zermatt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Air Zermatt Der Snowboarder war auf der Abfahrt mehrere Meter tief in eine Gletscherspalte gestürzt. Google Maps Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet. Kapo Wallis

Der Unfall ereignete sich gegen 9:25 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich zwei Snowboardfahrer abseits der markierten Pisten, als einer der beiden auf der Abfahrt mehrere Meter tief in eine Gletscherspalte stürzte.

Der aufgebotene Notarzt der Air Zermatt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen, wie die Walliser Kantonspolizei berichtet. Beim Opfer handelt es sich um einen 39-jährigen Franzosen mit Wohnsitz in Frankreich. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

