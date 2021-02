Bayern : 39-Jähriger stirbt beim Eisbaden

Der Mann wollte von einem Loch im Eis zu einem weiteren schwimmen. Doch der Versuch misslang.

Der Unfall ereignete sich beim Eisbad in der Altmühl bei Landershofen in Oberbayern.

Beim Eisbaden in einem Altwasserarm der Altmühl ist ein 39 Jahre alter Mann tödlich verunglückt. Der aus Eichstätt stammende Schwimmer habe sich Sonntagnachmittag bei Landershofen mit einem Beil zwei Löcher ins Eis geschlagen, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Montag in Ingolstadt mit. Der anschliessende Versuch, von einem Loch im Eis zum nächsten zu tauchen, sei jedoch gescheitert.