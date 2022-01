USA : 39 Menschen nach Bootsunglück vor der Küste Floridas vermisst

Rettungskräfte suchen in den Gewässern des US-Bundesstaats nach mehreren Dutzend Personen, die sich auf einem Boot aufhielten, das gekentert ist. Sie versuchten nach ersten Erkenntnissen über die Grenze in die USA zu gelangen.

Vor der Küste des US-Bundesstaates Florida ist es am Dienstag zu einem Bootsunglück gekommen. 39 Menschen werden vermisst.

Nach ersten Erkenntnissen versuchten die Menschen illegal in die USA einzuwandern.

Ihr Boot war gekentert, nachdem sie in ein Unwetter geraten waren.

Nach dem Kentern eines Bootes von mutmasslichen Menschenschmugglern vor der Küste des US-Bundesstaates Florida suchen Einsatzkräfte nach 39 Vermissten. Die US-Küstenwache wurde nach eigenen Angaben am Dienstag alarmiert, nachdem ein «guter Samariter» einen Überlebenden geborgen hatte, der sich an das gekenterte Schiff klammerte. Dessen Angaben zufolge war das Boot Samstagnacht auf der zu den Bahamas gehörenden Inselgruppe Bimini gestartet und dann in ein Unwetter geraten.