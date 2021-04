Erstes Spiel, erster Sieg: Patrick Rahmen jubelt als neuer FCB-Coach an der Seitenlinie.

Vom Assistenten zum neuen FCB-Coach: Patrick Rahmen feierte gegen Luzern seinen Einstand an der Seitenlinie.

Patrick Rahmen, ein 4:3-Spektakel-Sieg gegen Luzern zum Einstand. Wie haben Sie das Spiel emotional erlebt?

Patrick Rahmen: Ich war vor dem Spiel schon etwas angespannt. Wir hatten uns sehr gut vorbereitet, darum war ich aber eigentlich sehr ruhig. Ich konnte die Mannschaft in den letzten Tagen spüren. Deshalb bin ich mit einem guten Gefühl ins Spiel gegangen.

Und trotzdem lag der FCB schon nach vier Minuten wieder hinten. Was ging Ihnen da durch den Kopf?

Nicht allzu viel. Ich wusste, was zu tun ist. Ich wollte der Mannschaft vermitteln, dass es weitergeht, dass wir Haltung zeigen müssen und den Kopf nicht hängen lassen dürfen. Das ist mir mit meinen Kommandos ganz gut gelungen.

Wie zufrieden sind Sie mit dem Auftritt Ihres Teams?

Ich muss der Mannschaft ein Kompliment machen. Der frühe Rückstand war ein erneuter Nackenschlag. Aber die Spieler haben toll reagiert. In der aktuellen Phase brauchen wir jeden Sieg. Unter Umständen hätten wir aber auch mit einem Punkt zufrieden sein müssen. Ich bin sehr froh, sind es am Ende dann doch drei geworden.

Weshalb kam der FCB in der zweiten Halbzeit trotz Führung einmal mehr ins Taumeln?

Sie haben gegen Luzern vor allem auf ältere Spieler gesetzt. Warum?

Für mich ist es wichtig, dass die erfahrenen Spieler in so einer Phase Verantwortung übernehmen. Wir sind alle mitverantwortlich für die aktuelle Situation. Für mich sind vor allem die erfahreneren Spielern entscheidend, um den Turnaround zu schaffen. Das erwarte ich auch von ihnen. Aber auch die Jüngeren wird es in den kommenden Wochen brauchen.