Winterthur: 4.5 Kilogramm Kokain sichergestellt

Fahnder der Stadtpolizei Winterthur beobachteten am Montagnachmittag, 31. Juli, in der Winterthurer Innenstadt eine mutmassliche Drogenübergabe unter drei Personen. Daraufhin wurden die Männer kontrolliert. Ein 23-jähriger Schweizer versuchte, während der Kontrolle davonzurennen, konnte jedoch nach kurzer Flucht festgenommen werden.

Bei der Kontrolle konnte die Polizei dann mehrere Portionen Kokain sicherstellen, was zur vorläufigen Festnahme des Trios führte, schreibt die Stadtpolizei Winterthur in einer Mitteilung am Freitagnachmittag. Neben dem 23-jährigen Schweizer handelte es sich um einen weiteren Schweizer im Alter von 20 Jahren sowie einen 42-jährigen Spanier.