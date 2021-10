Versuchter Betrug – 4,7 Millionen Franken Covid-Kredit Betrug fliegt auf – Firma angeklagt

Bei der Kreditvereinbarung gab der Beschuldigte einen jährlichen Umsatz von 4’750’000 Franken an. Somit hätte der Geschäftsführer vom Bund rund 435’000 Franken ausbezahlt bekommen. Nur durch Zufall entdeckte ein Bankmitarbeiter die offenbar falschen Angaben der Reinigungsfirma. Die Staatsanwaltschaft wurde aktiv und kam zum Schluss, dass der eigentliche Umsatz nur rund 400’000 Franken betrage. Z ehnmal weniger als vorgegaukelt. Die bedingte Geldstrafe von 5400 Franken und eine 1000 Franken Busse will die Firma nicht akzeptieren und muss sich nun am 21 . Oktober dem Kreisgericht St. Gallen stellen.