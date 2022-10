Stressverursacher im Alltag und wie du besser damit umgehst

Der Einbruch der Nacht

Das Ende eines schönen Events

Die Präsenz von gewissen Menschen

Du bist eben noch konzentriert am Abarbeiten von Mails, da steht plötzlich dein Chef am Bürotisch und fragt, ob du Zeit für ein kurzes Meeting hast. Deine Schwiegermutter hat versucht, dich anzurufen. Wie fühlst du dich bei der Vorstellung dieser Szenarien? Gewisse Menschen lösen eine Angespanntheit in uns aus, die wir vielleicht gar nicht erkennen, unterbewusst aber sehr anstrengend ist. Das kann sich auch darin äussern, dass du auf einer Party eine gute Miene machst, obwohl du gar nicht in der Stimmung dafür bist.