Ausflüge mit Hunden: Vier Trips in der Schweiz für dich und deinen Hund

Während die einen ihren Hund in den Sommerferien in einer Tierpension unterbringen oder zum Hüten abgeben , kommt für andere eine Trennung des geliebten Vierbeiners auf keinen Fall infrage. Umso besser, dass die Schweiz ein hundefreundliches Land ist und es im Sommer jede Menge Aktivitäten für Mensch und Tier gibt.

Gemütliche Spaziergänge und ganz viel Kuscheln. Wanderungen, Bike-Touren, Jogging-Runden – Hauptsache, viel Action und Auspowern. Ich nehme meinen Hund sehr gerne mit in die Ferien in ein Apartment oder Hotel. Ich habe keinen Hund, möchte aber in Zukunft einen. Ich gehöre zum Team Katze. Ich mag keine Hunde.

Was unternimmst du am liebsten mit deinem Hund?

1. Begebt euch auf hundefreundliche Wanderungen

2. Macht eine Schnitzeljagd durch die Schweizer Städte

3. Erfrischt euch beim Stand-up-Paddeln auf dem Walensee

Der nächste Tipp ist für Wasserratten und Sommerfans besonders gut geeignet. Auf dem Walensee kannst du Stand-up-Paddeln (SUP) – und das mit deinem Hund ! Falls du und dein Vierbeiner schon echte Profis seid, geht das selbstverständlich unter Vorsichtsmassnahmen auf fast jedem See.

4. Checkt ins Frutt Mountain Resort nahe Luzern ein

Das alpine Resort liegt auf 1920 Meter Höhe direkt am Melchsee mit Blick auf die Gipfel der Obwaldner Alpen und den Titlis. Quasi vor der Haustür warten Naturerlebnisse und Outdoor-Abenteuer auf euch. Standard-Zimmer gibt es ab 238 Franken pro Übernachtung und für zwei Personen zu buchen. Hunde sind auch in den Restaurants Titschli und Lago sowie in der Lago Lodge Bar, in der Mountain Lodge Lobby und auf der Terrasse gern gesehene Gäste.