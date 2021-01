Wie der Winterthurer Stadtrat am Montag mitteilte, will er die Motion «4 autofreie Sonntage im Jahr» teilweise umsetzen.

Der Winterthurer Stadtrat will die Motion «4 autofreie Sonntage im Jahr» teilweise umsetzen. An jeweils vier Tagen im Jahr sollen bestimmte Teile der Stadt Winterthur für die Bevölkerung autofrei sein. Bereits am 19. September werde die Technikumstrasse für einen Tag gesperrt , heisst es in einer Mitteilung am Donnerstag.