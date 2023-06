Jordanisches Königshaus: 4 Fakten vor der royalen Hochzeit

Hussein gilt als Nachfahre Mohammeds

Thronfolgerpaar ist pro-westlich

Hussein tritt wie sein Vater König Abdullah II. gern in Uniform auf, er ist pro-westlich eingestellt und hat seine militärische Ausbildung in England und das Studium der internationalen Geschichte an der Georgetown-Universität in Washington D.C. absolviert. Seine künftige Frau wurde ebenfalls im Westen ausgebildet, sie studierte an US-Universitäten in New York und Los Angeles.