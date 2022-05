Diese vier Fehler gilt es zu vermeiden, wenn du alleine auf Reisen gehst

Tipp: Wer spontan eine Stadttour machen möchte, lädt sich am besten die App Get your Guide herunter. Die Reise-App erkennt deinen Standort und zeigt dir Aktivitäten sowie Sehenswürdigkeiten in der näheren Umgebung an. Mobile Eintrittskarten können zudem direkt in der App gekauft werden, sodass du dir lange Wartezeiten ersparst.