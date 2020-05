Vor dem Halbfinale

4 Gründe, warum Luca Hänni «Let’s Dance» gewinnen wird

Bei der RTL-Tanzshow naht die Entscheidung. Der Schweizer Kandidat Luca Hänni hat mit Partnerin Christina Luft beste Chancen auf den Sieg.

Die Chancen, dass die beiden am 22. Mai als Siegerduo aus der Show tanzen werden, stehen sehr gut. Seit Tagen trainieren die beiden hart an ihren Halbfinal-Performances. «Wir sind top motiviert», so Luca am Dienstag auf Instagram. Mehrere Gründe sprechen dafür, dass Luca gewinnen wird.