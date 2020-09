An der Wallrütistrasse in Oberwinterthur hatte sich am Samstag ein Unfall ereignet.

Am Samstag um 17.20 Uhr kam es an der Wallrütistrasse in Oberwinterthur zu einem Unfall zwischen einem 4-jährigen Jungen auf einem Kickboard und einem Auto. Wie die Stadtpolizei Winterthur in einer Mitteilung schreibt, zog sich das Kind dabei schwere Verletzungen zu.