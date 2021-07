Monaco - 4-Jähriger gibt mit Bentley Gas und verletzt einen Passanten schwer

In Monaco hat ein vierjähriger Junge am Steuer der Luxuslimousine seines Vaters einen Fussgänger schwer verletzt. Das Kind sei auf den Fahrersitz des am Place du Casino geparkten Bentleys geklettert und habe das Gaspedal gedrückt, teitle die Polizei des Fürstentums an der Côte d’Azur am Samstag mit. Ein Fussgänger, der gerade aus einem anliegenden Hotel kam, sei überrollt worden.