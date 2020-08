vor 1h

In kritischem Zustand : Bub (4) fällt in Schacht und wird in unterirdischen Kanal gezogen

In Wil SG ist ein 4-Jähriger in einen offenen Schacht gefallen und wurde daraufhin durch einen unterirdischen Kanal mitgezogen. Der Knabe wurde gerettet, befindet sich aber in kritischem Zustand.