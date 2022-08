SFV-Studie: Was trägt der Fussball zur Integration bei?

Nach den Debatten zu der Doppeladler-Affäre an der WM 2018 gab der SFV mit der Universität Bern eine Studie zum Thema «Soziale Integration» in Auftrag. Die Resultate dazu präsentierte der Verband nun.

1 / 5 Integration wird beim SFV grossgeschrieben. freshfocus Der Verband stellte am Dienstag eine Studie zum Thema «Soziale Integration in Schweizer Fussballvereinen» vor. Claudio De Capitani/freshfocus SFV-Mediensprecher Adrian Arnold: «Wir wollten dieses Thema fundiert und wissenschaftlich angehen.» Claudio De Capitani/freshfocus

Darum gehts Der SFV präsentiert eine Studie zum Thema «Soziale Integration in Schweizer Fussballvereinen».

Die Studie offenbart, dass im Schweizer Breitensport eine hohe Vielfalt an Nationalitäten herrscht.

Anstoss zu dem Projekt lieferten die Debatten nach der Doppeladler-Affäre nach der WM 2018.

Die Szenen von Kaliningrad bleiben unvergessen. An der WM 2018 bejubelten Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri ihre Tore beim 2:1-Sieg gegen Serbien mit dem berühmt-berüchtigten Doppeladler, was im Nachgang der Partie in der Schweiz eine immense öffentliche Debatte auslöste. Themen wie Identifikation und Integration waren plötzlich auch im Fussball in aller Munde.

Etwas mehr als vier Jahre nach dem geschichtsträchtigen Serbien-Spiel präsentiert der SFV nun eine Studie zum Thema «Soziale Integration in Schweizer Fussballvereinen», die er zusammen mit der Universität Bern auf die Beine gestellt hat.

SFV-Mediensprecher Adrian Arnold erklärt, dass nicht die Doppeladler-Geste selber Stein des Anstosses war für ein Projekt in dem Bereich, da diese nichts mit guter oder schlechter Integration zu tun habe. Erst die Debatten im Anschluss an die Geste waren es dann, die dem Verband Anlass für die Studie gaben. Arnold betont: «Wir wollten dieses Thema fundiert und wissenschaftlich angehen.»

Schlüssel zur erfolgreichen Integration

Basierend auf Erhebungen in 42 Fussballvereinen in der Deutsch- und Westschweiz, 145 Teams sowie unter 1839 Vereinsmitgliedern wird in der Studie ersichtlich: In den Schweizer Fussballvereinen existiert eine hohe Vielfalt. Nicht weniger als 179 Nationalitäten sind in den rund 1400 Clubs des SFV vertreten.

Insgesamt zeigt sich eine hohe soziale Integration aller Vereinsmitglieder, und zwar unabhängig von der Migrationsgeneration. Mitglieder in Fussballclubs sind in gelingende Beziehungen eingebunden (Interaktion), wissen über zentrale Normen und Gewohnheiten in den Vereinen Bescheid (Kulturation) und identifizieren sich stark mit dem Verein (Identifikation).

Gerade in den Teams werden vielfältige soziale Beziehungen aufgebaut, welche oft als soziales Netzwerk über den Verein hinausreichen. «Diese Studie ist Beleg dafür, dass der Fussball ein Schlüssel zur Gesellschaft und zu gelungener Integration ist», sagt SFV-Präsident Dominique Blanc. Die Vision des SFV sei es, ein Pfeiler der Gesellschaft zu sein, was mit diesem Beitrag zur Integration gelungen sei, meint Blanc und fügt an: «Die Integration gelingt automatisch, wenn man in einer Fussballmannschaft das gleiche Fussballtrikot trägt.»

«Eklats sind nicht zu verhindern»

Professor Dr. Siegfried Nagel von der Universität Bern betreute das SFV-Projekt federführend mit und erklärt, dass auch trotz Integrationsbemühungen im Breitensport solche Eklats wie bei der WM 2018 nie ganz ausgeschlossen werden könnten. «So was lässt sich nicht verhindern», schildert Nagel und fügt an, dass es diese Bemühungen dennoch benötige, weil auch Spieler wie spätere Nati-Stars ursprünglich von der Basis her kämen. «Wenn dort von Anfang an sensibilisiert wird für solche Themen, dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass so etwas überhaupt passiert», so der Professor.

Auch die soziale Integration von Frauen mit Migrationshintergrund wurde in der SFV-Studie untersucht. Dabei kam heraus, dass auch hier Integration gelinge. Jedoch finden Frauen, die selbst in die Schweiz eingewandert sind, seltener den Weg in die Vereine. Gemäss Nagel sind besonders Vorbilder im Sport für junge Frauen wichtig.

Integration beruht auf Gegenseitigkeit

Sowohl Männer als auch Frauen sind gemäss der Studie öfters von Diskriminierung im Verein betroffen als Mitglieder ohne Migrationshintergrund. Professor Nagel hält dazu fest: «Integration ist keine einseitige Sache. Auch Vereine sollten offen sein und das Verständnis für eine heterogene Gesellschaft an den Tag legen.»

Zur Bewältigung dieser Probleme betonen die Studien-Leiter die Rolle der Trainer und Trainerinnen für die soziale Integration und ihre Vorbildrolle im Umgang mit kultureller Vielfalt. Der SFV selber leistet seinen Anteil zur Integration auf mehreren Wegen. So wurden etwa Einnahmen aus dem Länderspiel Schweiz – Kosovo für kriegsbetroffene Menschen aus der Ukraine eingesetzt.