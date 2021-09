Ganzkörper-Training: 4 Körperteile, die du auch trainieren solltest

Deine Lunge

Sie transportiert Sauerstoff in unsere Zellen: unsere Lunge. Mit der richtigen Atmung unterstützen wir diesen Vorgang, was aber gar nicht so einfach ist: Wenn man zu häufig einatmet oder zu flach atmet, verlieren wir zu viel Kohlendioxid, was verhindert, dass der Sauerstoff in die Zellen gelangt. Zudem verspannt sich die ganze Muskulatur. Wer chronisch hyperventiliert – so heisst das in der Fachsprache – leidet häufig unter Symptomen wie Nackenverspannungen, Ängsten oder Herzrasen. Es entsteht ein generelles Unwohlsein – weshalb manche dann noch schneller atmen.