4 Monate nach Bryants Tod wird Autopsiebericht veröffentlicht

Alfie 16.05.2020, 07:57

Als ich die Nachricht an diesem Tag gehört habe, war ich schockiert über Kobi‘s und seiner Tochter Heliktopterabsturz. Im Jahr 1997 besuchte ich das Spiel Heat vs. Lakers und sah diesen Burschen zum ersten mal! Wirklich traurig das plötzliche Ende zweier sehr jungen Leute:( Mein herzliches Beileid an die Familie.