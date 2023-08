Vier-Nationen-Turnier: Nati-Spiel gegen Deutschland abgesagt

Am Samstagabend hätte in Kloten die Eishockey-Nati der Frauen gegen Deutschland antreten sollen. Dies im Rahmen der letzten Partie des 4-Nationen-Turniers in der Schluefweg-Arena. Doch die Partie muss abgesagt werden. Der Grund: Ein grosser Teil der deutschen Mannschaft leidet an einer akuten Magen-Darm-Erkrankung.