4 Unterkünfte, um wie Barbie und Ken Ferien zu machen

Träume in pink :

Träume in pink : 4 Orte, an denen du Ferien wie Barbie und Ken machen kannst

Barbiecore ist nicht nur in der Modewelt ein Trend, sondern auch im Tourismus angekommen. Spätestens mit der für 2023 geplanten Barbie-Verfilmung mit Ryan Gosling und Margot Robbie, ist die kitschig-pinke Welt wieder in. Wir stellen vier Unterkünfte auf der ganzen Welt vor, welche die Herzen von Barbie- und- Ken-Fans höherschlagen lassen.

1. Airbnb Dixie Daydream in Camber, England

Bunt, voller Muster und stylish – so sieht das Innere des Wohnwagens Dixie Daydream in Camber, England, aus. airbnb.co.uk Insgesamt bieten drei Schlafzimmer Platz für sechs Personen. airbnb.co.uk Auf diese Küche wären Barbie und Ken bestimmt neidisch. airbnb.co.uk

Im Südosten Englands, im Dörfchen Camber, kannst du ein ganz spezielles Airbnb mieten: den Wohnwagen Dixie Daydream. Dieser sieht so aus, als ob er einer Barbie-Werbung entsprungen wäre. Die Inneneinrichtung ist in Pink-, Lila- und Gelbtönen gehalten. Leo-Muster sowie andere Elemente ergänzen die stilvolle Farbexplosion und machen das Airbnb zu einem echten Hingucker. Und natürlich darf auch ein Barbie-Regal nicht fehlen.

Im Innern des Wohnwagens bieten drei Schlafzimmer sowie ein Badezimmer Platz für sechs Erwachsene. Und auch ausserhalb der etwas anderen Unterkunft wird dir bestimmt nicht langweilig: Gleich in der Nähe befinden sich ein Freizeitpark sowie das Meer. Die Preise des Airbnbs variieren je nach Zeitraum.

2. Trixie Motel in Palm Springs, Kalifornien

Die Pink-Flamingo-Suite besticht mit dezenten Rosa- und Minttönen und der Flamingo-Wand. trixiemotel.com Wem das Planeten-Sujet mehr zusagt, für den ist der Atomic Bombshell Room genau das Richtige. trixiemotel.com Orange zu und her geht es in der Oh Honeymoon Suite. trixiemotel.com

In der amerikanischen Reality-Show Trixie Motel kauft und renoviert die Drag Queen Trixie Mattel gemeinsam mit ihrem Partner David Silver ein heruntergekommenes Motel in Palm Springs in Kalifornien. Das Ergebnis: ein pinkes Paradies mit sieben unterschiedlichen Themen-Zimmern und einem dazu passenden Pool.

Das Hotel ist ab dem 1. September buchbar. Zur Auswahl stehen unter anderem die Pink-Flamingo-Suite, das Zimmer Malibu Barbara oder die Yeehaw-Cowgirl-Suite. Ein Zimmer im Trixie Motel ist je nach Datum und Verfügbarkeit ab 340 Franken pro Nacht buchbar.

3. Barbie-Suite im Grand Hyatt Kuala Lumpur, Malaysia

Schlafen wie Barbie: möglich im Grand Hyatt Kuala Lumpur. barbiestaycation.com Auch im Wohnzimmer zieht sich der Barbie-Stil durch. barbiestaycation.com Und selbstverständlich darf auch ein exklusives Badezimmer inklusive Ankleidezimmer und Barbie-Bademantel nicht fehlen. barbiestaycation.com

Im Hotel Grand Hyatt in Kuala Lumpur ist ein ganzes Stockwerk mit insgesamt 14 Zimmern dem Barbie-Thema gewidmet. Es gibt sowohl 47 Quadratmeter grosse Barbie-Zimmer als auch 105 Quadratmeter grosse Suiten, welche die Skyline der Stadt überblicken. Ersteres kostet 300 Franken pro Nacht für zwei Personen, die Suites sind ab 940 Franken zu haben.

Doch bei den Zimmern fängt das Barbie-Erlebnis erst an: Das Hotel bietet zusätzlich auch einen Pink Afternoon Tea an. Dort werden Süssigkeiten ganz im Stil von Barbie serviert. Entweder im hauseigenen Barbie-Café oder in einer Box zum Mitnehmen.

4. The Goodtime Hotel in Miami, Florida

Die Zimmer im The Goodtime Hotel in Miami sind in stilvollen Rosa- und Mint-Tönen gehalten. thegoodtimehotel.com Auch der Innenbereich tanzt farblich nicht aus der Reihe. strawberrymoonmiami.com Im Pool-Areal Strawberry Moon kannst du nach Herzenslust entspannen, baden oder dich für das perfekte Insta-Foto in Pose werfen. strawberrymoonmiami.com

Das The Goodtime Hotel in Miami legt mit seinem Farbkonzept bestehend aus Rosa und Mint einen stilvollen Auftritt hin. Nicht nur in den Innenräumen zieht sich das Konzept durch, sondern auch im Pool-Bereich, welcher den farblich passenden Namen Strawberry Moon, also auf Deutsch Erdbeer-Mond, trägt.

Das Strawberry Moon gleicht einer tropischen Oase: Ein Schwimmbad, gesäumt von rosafarbenen Sonnenbetten und mintgrünen Schirmen, lädt zum Entspannen, Sonnen und Schwimmen ein – und ist erst noch die perfekte Instagram-Kulisse. Buchbar ist das Hotel ab 145 Franken pro Nacht, je nach Zimmerkategorie.

Und wenn du immer noch nicht genug von Barbie-Häusern hast: In Santa Monica kannst du ein Barbie Beach House mieten. Dieses kostet schlappe 570 Franken pro Stunde und dient als Film- und-Foto-Location.