Alle Rekrutinnen und Rekruten sowie die Kader sind beim RS-Start auf das Coronavirus getestet worden. Davon wurden bis am Donnerstag vier Prozent positiv getestet. Bis auf Einzelfälle hatten alle eingerückten Armeeangehörigen keine COVID-19-Symptome, dies schreibt die Armee in einer Mitteilung. Kranke Personen sind angewiesen worden, nicht einzurücken.

450 Personen in Quarantäne.

8500 Rekruten und Kaderleute sind getestet worden. Weitere Abklärungen zu den Virusvarianten werden durchgeführt. Angehörige der Armee, die engen Kontakt mit den Infizierten hatten, wurden in Absprache mit dem Truppenarzt für zehn Tage unter Quarantäne gestellt und betreut. Rund 450 Armeeangehörige befinden sich zur Zeit in Quarantäne und in Isolation. Die Quarantäne wird gemäss den Vorgaben des BAG in einem von der restlichen Truppe abgesonderten Bereich auf den Waffenplätzen durchgeführt. Die Ausbildung der Rekrutinnen und Rekruten wird in diesem Quarantäneperimeter weiter betrieben.