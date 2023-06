4 Quadratmeter: Platznot bei geflüchteten Jugendlichen

Das ist passiert

Rund 90 vorwiegend aus Afghanistan stammende Jugendliche leben im dritten Stock der ehemaligen Polizeikaserne in Zürich. Die zur provisorischen Asylunterkunft umfunktionierte Anlage wurde Anfang Jahr eröffnet. Die minderjährigen unbegleiteten Asylsuchenden, kurz MNA (Mineurs non accompagnés), leben dort in Gruppenräumen. Im grössten Massenschlag sind auf 80 Quadratmetern 26 Bewohner vorgesehen, in einem anderen Zimmer 16 Personen auf 35 Quadratmetern.