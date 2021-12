Lustig und günstig - 4 schöne Alternativen zum teuren Weihnachtsdinner

Gefühlt jeder Tisch in der Stadt ist schon reserviert und ohnehin würde sich euer Konto über eine kleine Verschnaufpause freuen? So wird die Vorweihnachtszeit mit euren Freunden trotzdem richtig besinnlich.

Apéro, diverse Gänge, teure Weinbegleitung, … keine Frage, Weihnachtsessen sind meist feucht-fröhlich und der Ursprung legendärer Geschichten – aber auch eine ganz schöne Belastung für unser strapaziertes Dezember-Budget. Dazu kommen volle Restaurants und ein Haufen Organisation. Wenn L etztere bei euch dieses Jahr etwas zu wünschen übrig gelassen hat und ihr wirklich nirgends mehr einen Tisch oder Platz an der Bar ergattern konntet, st eckt nicht gleich den Kopf in den Schnee . Denn: Wir haben vier Ideen, wie ihr stattdessen mit euren Freunden in die Feiertage schlittern könnt.

1. Eisbahn

Apropos schlittern … Wie sicher seid ihr auf heissen Kufen? Im Dezember haben Eisbahnen Hochsaison. Da schallt die Weihnachtsmusik aus den Lautsprechern, es gibt Glühwein, bunte Lichter und ordentlich was zu gucken. Ob ihr nun selber wilde Pirouetten dreht oder euch lieber mit einem Heissgetränk in der H a nd a n d ie Bande klammert – lustig wird es so oder so.

2. Glühwein-Wanderung

Frisch aus der Thermoskanne serviert. Getty Images

Die einen köcheln zu Hause leckeren Glühwein (oder heisse Schoggi) und füllen ihn to go in eine Thermos flasch e ab, die anderen präparieren ein paar handliche Snacks. Ab in den Rucksack mit dem Proviant u nd schon kann e s losgehen. Von einem logistisch sinnvollen Treffpunkt au s startet ihr e ure Route durch den Wald, d e n Be rg hinauf oder am See entlang. Zwischendurch wird Apéro gemacht.

3. Guetsli verzieren

Lasst eurer Kreativität beim Dekorieren des Weihnachtsgebäcks freien Lauf. Getty Images

Schwingt den Pinsel, setzt die Spritztüte an, lasst es Zuckerperlen und bunte Streusel regnen. Während ihr euren inneren Picasso oder Pollock auslebt, kann munter genascht und verköstigt werden. Sind am Ende noch Guetsli übrig, habt ihr ausserdem direkt ein schönes Mitbringsel für den nächsten Weihnachtsevent.

4. Kerzen ziehen

Schöne DIY-Idee: Kerzen ziehen. Getty Images/iStockphoto

Wir wissen ja nicht, wie es euch geht, aber uns hat seit Lockdown 1 das DIY-Fieber gepackt. Für den Dezember noch auf der Selber-Mach-Liste: Kerzen. Die zu ziehen ist kinderleicht, beinahe meditativ und ebenfalls eine grandiose Möglichkeit, quasi im Vorbeigehen noch das eine oder andere Geschenkli zu fabrizieren.