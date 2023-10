4 Schweizer Airbnbs direkt am See

Ob bei einem gemütlichen Spaziergang am Ufer oder gar einem herbstlichen Sprung ins kalte Nass – der See lockt nicht nur im Sommer. Umso mehr ein Grund, sich auch in der kälteren Jahreszeit eine Auszeit am Wasser zu gönnen. Wir stellen vier Airbnbs in der Schweiz vor, die nicht nur durch ihre malerische Aussicht bestechen, sondern auch direkt am Wasser liegen.

Wo verbringst du am liebsten Ferien am Wasser? Ich liebe Flüsse. Am liebsten direkt bei einem See. Nichts toppt das Meer. Ich bevorzuge das Wasser im Schwimm- oder Thermalbad. Ich bin gar kein Fan von Wasser. Mich zieht es in die Berge oder in die Stadt.

1. Gemütliches Fischerhäuschen am Bodensee

Klein, aber fein: So präsentiert sich das Fischerhäuschen in Ermatingen mit direktem Seezugang am Bodensee. Auf einer Fläche von 20 Quadratmetern erstrecken sich der Wohn- und Schlafbereich sowie eine offene Küche und ein Badezimmer. Umso gemütlicher wird es, wenn du in der kalten Jahreszeit das strombetriebene Cheminée anschaltest und dir einen Fondue-Abend gönnst.

Auf der grossen Terrasse kannst du dich bei kälteren Temperaturen einkuscheln und dich bei einer Tasse Tee wärmen – mit Blick aufs Wasser. airbnb.ch Das charmante Fischerhäuschen liegt am Bodensee. airbnb.ch Das Airbnb bietet Platz für zwei Personen. airbnb.ch

Draussen laden ein grosser Garten sowie eine Fass-Sauna mit Panoramablick über den See zum Verweilen ein. Pro Nacht kostet das Airbnb 190 Franken. Dazu kommen einmalige Reinigungs- und Servicegebühren von insgesamt 87 Franken pro Aufenthalt. Hier kannst du die perfekte Unterkunft für eine Auszeit zu zweit buchen.

2. Luxuriöse Villa am Thunersee

Etwas grösser ist das Airbnb «The Lakeview». Die Villa liegt in Oberhofen am Thunersee – vor einer wunderschönen Naturkulisse samt privatem Seezugang und mit Blick auf das Berner Alpenpanorama. Ob als Freundesgruppe oder Familie: Das Airbnb verfügt über drei Schlafzimmer sowie zwei Badezimmer und bietet Platz für sechs Gäste.

Die Villa «The Lakeview» auf Airbnb. airbnb.ch Vom modernen Wohnzimmer hast du einen direkten Blick auf den See. airbnb.ch Bis zu sechs Gäste finden Platz im Haus. airbnb.ch

Eine Nacht ist ab 486 Franken buchbar. Hinzu kommen einmalige Service- und Reinigungsgebühren von 444 Franken. Mehr Details zur Seevilla findest du direkt bei Airbnb.

3. Elegante Wohnung über dem Zugersee

Nicht direkt am See, dafür mit einer spektakulären Aussicht auf das Wasser liegt diese Ferienwohnung in Arth im Kanton Schwyz. Die modern eingerichtete Zweizimmerwohnung bietet Platz für bis zu vier Gäste und überzeugt vor allem mit der Terrasse mit Blick auf den Zugersee und die Rigi. Wer es sich besonders gut gehen lassen möchte, kann gegen einen Aufpreis von 60 Franken den Wellnessbereich inklusive Sauna und Whirlpool für bis zu vier Stunden nutzen.

So schön präsentiert sich der Zugersee. airbnb.ch Das Airbnb befindet sich in erhöhter Lage mitten im Grünen. airbnb.ch Die geniale Aussicht hast du auch vom Schlafzimmer aus. airbnb.ch

Eine Nacht kostet 185 Franken, zuzüglich einmaligen Service- und Reinigungsgebühren von 125 Franken pro Aufenthalt. Noch mehr Einblicke in die Wohnung findest du hier.

4. Moderne Stadtwohnung in Montreux

Wenn du den Stadttrubel dem Landleben vorziehst, wird dir dieses Studio in Montreux gefallen. Es liegt nur 50 Meter vom Genfersee und direkt neben dem Luxushotel Fairmont Palace. Die komplett renovierte Wohnung ist 43 Quadratmeter gross – vom Südbalkon aus siehst du direkt auf den See. Die Wohnung ist voll ausgestattet mit einer Küche, einem Badezimmer und einem grossen Doppelbett. Perfekt für einen Städtetrip zu zweit.

Zum Träumen schön: Eine Auszeit in Montreux. airbnb.ch Nur 50 Meter neben dem Airbnb liegt der Genfersee. airbnb.ch Die moderne und helle Wohnung bietet Platz für zwei Personen. airbnb.ch

Das Airbnb ist je nach Datum ab 132 Franken pro Nacht buchbar. Hinzu kommen einmalige Service- und Reinigungsgebühren von 125 Franken. Lust bekommen auf einen Trip nach Montreux? Hier gehts zum modernen Studio.

20 Minuten ist Affiliate-Partner von Airbnb. Bei einer Buchung durch Links in diesem Artikel erhält 20 Minuten eine finanzielle Gegenleistung.