Italien : 4 Schweizer spielen auf Pannenstreifen Fussball – einer wird angefahren

Auf der A1 an der Grenze der italienischen Provinzen Modena und Reggio Emilia ist am Freitag ein mit Medikamenten beladener Kühltransporter in Brand geraten. Wegen des Unfalls bildete sich ein langer Stau. Statt im Auto zu warten, bis es weiterging, entschieden sich vier junge Schweizer, aus ihrem Fahrzeug auszusteigen und auf dem Pannenstreifen Fussball zu spielen, wie die Zeitung «Resto del Carlino» (Bezahlartikel) berichtet.



Gleichzeitig wollte ein offenbar ungeduldiger Autofahrer den Stau auf dem Pannenstreifen umfahren. Der Lenker, ebenfalls ein Schweizer, fuhr in der Folge einen seiner ballspielenden Landsleute an. Das Opfer wurde beim Aufprall nach vorne in ein anderes Auto geschleudert. Der Mann erlitt dabei leichte Verletzungen und musste in ein Spital eingeliefert werden.



Für das unerlaubte Verlassen des Autos und das Nichttragen einer Warnweste müssen die vier jungen Schweizer nun eine Busse bezahlen. Der Unfallfahrer wird seinerseits mit 400 Euro gebüsst. Der Führerschein wurde ihm abgenommen. Ausserdem muss er mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen.