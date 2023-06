4 erfrischende Badeorte in Europa

Sehnst du dich gerade nach Abkühlung oder träumst du von Ferien am Wasser ? Wir stellen vier natürliche Badeorte in Europa vor, die dich träumen lassen, und dich bei der aktuellen Sommerhitze erfrischen – zumindest optisch.

1. Giola Lagoon auf der Insel Thassos, Griechenland

Aphrodites Träne – so nennen die Einheimischen der griechischen Insel Thassos das natürliche Schwimmbecken von Giola. Denn der Sage nach wurde das tränenförmige Felsenbecken vom griechischen Gott Zeus zu Ehren seiner Frau Aphrodite erschaffen.

Sage hin oder her, der von den Wellen umspielte Naturpool an der Südküste der Insel ist atemberaubend schön und lädt zum Schwimmen ein. Das natürliche Becken ist etwa drei Meter tief und 20 Meter lang sowie fünfzehn Meter breit und wird laufend von den Wellen mit neuem Wasser gefüllt. Besonders spektakulär: die imposante Felslandschaft sowie das wechselnde Farbspiel des Meeres zwischen Grün- und Blautönen.

Vom Hauptort Limenas erreichst du die Lagune in einer Stunde mit dem Auto, das nächstgelegene Dorf Potos befindet sich nur drei Kilometer davon entfernt. In den Sommermonaten gibt es zudem eine Busverbindung nach Giola.

2. Benagil Caves an der Algarveküste, Portugal

Die Benagil-Höhle liegt am gleichnamigen Strand Praia de Benagil zwischen den beiden portugiesischen Städten Albufeira und Portimao, inmitten der zerklüfteten Felslandschaft der Algarveküste. Im Laufe der Jahrhunderte hat sich das Gestein zu den ungewöhnlichsten Formationen gewandelt und lässt die Höhle je nach Sonneneinstrahlung goldig schimmern.

Am einfachsten erreichst du den versteckten Strand vom Wasser aus. Entweder schwimmst du bei ruhiger See vom Strand hundert Meter zu der Höhle und steigst dort einen sandigen Eingang hinauf. Oder du mietest dir ein Stand-up-Paddle oder Kanu am Ufer und machst einen Abstecher zur Naturschönheit.