Nicht die eigentliche Nummer 1 im Nati-Tor Yann Sommer (l.), sondern Gregor Kobel wird im Testspiel gegen Griechenland spielen. Wie der neue Nati-Trainer Murat Yakin am Dienstag anlässlich einer Medienkonferenz in Basel mitteilt, wird der 23-jährige Dortmund-Keeper am Mittwochabend sein Debüt für die Schweiz geben.

Nur kurz vor der Medienkonferenz war bekannt geworden, dass gleich vier Spieler das Nati-Camp wieder verlassen haben: Xherdan Shaqiri, Breel Embolo, Mario Gavranovic und Loris Benito sind alle verletzt. Zu dieser ungewohnten Lage sagte Yakin, man sei nicht überrascht gewesen, da man ja um den Gesundheitszustand der Spieler gewusst habe. Ihm stünden aber weiterhin qualitativ gute Spieler zur Verfügung, so Yakin. Und: «Dass sich Gavranovic am Montag noch verletzte, ist unglücklich. Dass Seferovic wenigstens einige Minuten in den Beinen hat, ist wichtig.»

Auf die Frage, wie wichtig denn dieses Testspiel gegen Griechenland – die erste Nati-Partie für den neuen Trainer – sein wird, sagte Yakin: «Die Spieler und auch wir vom Trainerstaff sind einfach froh, auf dem Platz stehen zu können. Mein Motto ist lieber Testspiele als Trainings. Es ist einfach sehr unerklärlich, warum man hier nur 6 Auswechslungen machen kann.» (hua)