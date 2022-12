Verlängerte Wochenenden – so nutzt du die Brückentage 2023 optimal

1 / 8 Wer seine Ferien richtig plant, kann auch 2023 wieder von Brückentagen profitieren. Im Foto siehst du die karibische Küste und der Regenwald in Kolumbien in Guacaca. 20min/Matthias Spicher Die meisten Ferientage gibt es nächstes Jahr in den Kantonen Graubünden (Bild), Luzern, Schwyz, Tessin, Uri und Zug, nämlich 14 bis 16. 20min/Taddeo Cerletti In Appenzell Ausserrhoden, Genf und Waadt gibt es 2023 hingegen bloss acht bis neun Feiertage. Wikipedia/Bernard Vogel/CC BY-SA 4.0

Darum gehts In den Kantonen Graubünden, Luzern, Schwyz, Tessin, Uri und Zug gibt es nächstes Jahr 14 bis 16 Feiertage.

In Appenzell Ausserrhoden, Genf und Waadt gibt es hingegen bloss acht bis neun Feiertage.

Im Schnitt beschert das Jahr 2023 den Schweizerinnen und Schweizern zehn Feiertage.

Laut Arbeitsgesetz können die Kantone bis zu acht Feiertage den Sonntagen gleichstellen. Das hat dazu geführt, dass die Feiertage in der Schweiz von Kanton zu Kanton unterschiedlich geregelt sind. Wer früh plant, kann 2023 einige verlängerte Wochenenden geniessen – ohne viele Ferientage dafür nutzen zu müssen.

Das sind die Feiertage 2023

Die folgende Kalenderübersicht von holidayguru.ch zeigt die verbreitetsten Feiertage 2023. Die nationalen Feiertage sind türkis dargestellt. Die pink markierten Feiertage sind nicht in allen Kantonen arbeitsfrei.

In diesen Monaten gibt es in der Schweiz Feiertage. Nationale Feiertage sind türkis, kantonale pink. Holidayguru.ch

An diesen Tagen lohnt es sich, Ferien zu nehmen

Die meisten Ferientage kann man in den Kantonen Graubünden, Luzern, Schwyz, Tessin, Uri und Zug geniessen, nämlich 14 bis 16. In Appenzell Ausserrhoden, Genf und Waadt gibt es hingegen bloss acht bis neun Feiertage. Im Schnitt kriegen die Schweizerinnen und Schweizer an zehn Feiertagen frei.

Folgende Feiertage lassen sich am besten mit Brückentagen kombinieren:

Neujahr 2023

Termin: Sonntag, 1. Januar

Brückentage: –

Freie Tage: –

Kantone: alle

Karfreitag

Termin: Freitag, 7. April

Brückentage: 4

Freie Tage: 9 (1. bis 9. April)

Kantone: alle ausser TI und VS

Ostermontag

Termin: Montag, 10. April

Brückentage: 4

Freie Tage: 9/10 (7./8. bis 16. April)

Kantone: alle ausser NE, SO, VS und ZG

Tag der Arbeit

Termin: Montag, 1. Mai

Brückentage: 4

Freie Tage: 9 (29. April bis 7. Mai)

Kantone: AG, BL, BS, FR, JU, NE, SH, SO, TI, TG, ZH

Auffahrt

Termin: Donnerstag, 18. Mai

Brückentage: 4

Freie Tage: 9 (13. bis 21. Mai)

Kantone: alle

Pfingstmontag

Termin: Montag, 29. Mai

Brückentage: 4

Freie Tage: 9 (27. Mai bis 4. Juni)

Kantone: alle ausser NE, SO,VS, ZG

Fronleichnam

Termin: Donnerstag, 8. Juni

Brückentage: 3 + 1

Freie Tage: 9 (3. bis 11. Juni)

Kantone: AG, AI, FR, GR, JU, LU. NW, OW, SO, SZ. TI, UR, VS, ZG

Spanier holen Feiertage vom Wochenende nach 2021 und 2022 waren arbeitgeberfreundlich, weil die meisten Feiertage aufs Wochenende fielen und die Angestellten dadurch weniger freie Tage hatten. 2023 fallen die Weihnachtstage hingegen auf Montag und Dienstag. In Ländern wie Spanien, Belgien oder Grossbritannien gibt es das nicht. Fällt ein Feiertag aufs Wochenende, können die Angestellten den freien Tag am nächsten Werktag nachholen.

Mariä Himmelfahrt

Termin: Dienstag, 15. August

Brückentage: 1 + 3

Freie Tage: 9 (12. bis 20. August)

Kantone: AG, AI, FR, GR, NW, OW, SZ, SO, TI, UR, ZG

Eidg. Dank-, Buss- und Bettag

Termin: Sonntag, 17. September

Brückentage: –

Freie Tage: –

Kantone: alle ausser GE

Allerheiligen

Termin: Mittwoch, 1. November

Brückentage: 2 +2

Freie Tage: 9 (28. Oktober bis 5. November)

Kantone: AG, AI, FR, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SO, SZ, SG, TI, UR, VS, ZG

Mariä Empfängnis

Termin: Freitag, 8. Dezember

Brückentage: 4

Freie Tage: 9 (2. bis 10. Dezember)

Kantone: AG, AI, FR, GR, LU, NW, OW, SO, SZ, TI, UR, VS, ZG

Weihnachtstage

Termine: Montag, 25. Dezember und Dienstag, 26. Dezember

Brückentage: 3

Freie Tage: 10 (23. Dezember und 1. Januar 2023)

Kantone: AG, AR, AI, BL, BS, BE, GL, GR, LU, SG, SH, SZ, SO, TI, TG, UR, ZH

Neujahr 2024

Termine: Montag, 1. Januar 2024

Brückentage: 4

Freie Tage: 9 (30. Dezember 2023 bis 7. Januar 2024)

Kantone: alle

Das sind die regionalen Feiertage

In der Schweiz gibt es auch Feiertage, die nur in kleinen Teilen des Landes oder nur in einzelnen Gemeinden eines Kantons gelten. Diese Tabelle zeigt, welche Kantone von diesen Feiertagen profitieren:

Diese Feiertage gelten in der Schweiz nur regional. Holidayguru.ch

Kanton Zürich als Beispiel

Wer im Kanton Zürich lebt, plant seine Ferien optimalerweise so:

An diesen Tagen lohnt sich der Einsatz von Ferien im Kanton Zürich besonders. Holidayguru.ch

Wer im Kanton Zürich wohnt, kann also zum Beispiel im Dezember 2023 und Januar 2024 drei Tage Ferien nehmen und muss dann zehn Tage nicht arbeiten. In den Kantonen Aargau, Bern und Thurgau sind es sogar elf Tage, weil man in diesen Kantonen auch am Berchtoldstag (2. Januar 2024) freihat.

«Von den Brückentagen müssen alle profitieren können» Die HR-Expertin Elisa Krebs leitet die Personalabteilung beim Luzerner Softwarehaus Löwenfels. Sie sagt: «First come, first served ist bei Ferien kein guter Ansatz – es benachteiligt neue Mitarbeitende im Team.» Privat Was kann der Chef oder die Chefin tun, wenn alle an den Brückentagen freihaben wollen, das aber nicht möglich ist? Elisa Krebs: «Erfahrungsgemäss ist es am besten, wenn die Mitarbeitenden sich im Team absprechen und so sichergestellt wird, dass alle von einem Brückentag profitieren können.» Wer die Ferien zuerst einreicht, erhält sie – ist das ein guter Ansatz? «Nein, denn dadurch benachteiligt man neue Mitarbeitende im Team. Diese können je nach Eintrittstermin ihren Ferienwunsch erst später bekannt geben. Zudem ergibt sich durch dieses Vorgehen oft das Gefühl, der Dienstälteste hätte praktisch ein Anrecht auf die Brückentage. Daher empfehle ich, dass man sich abwechselt und nicht dieselben Mitarbeitenden immer dieselben Brückentage fix erhalten.» Was kann man tun, wenn die Ferienplanung zu Streit führt? «Weniger Streit und Missgunst entsteht, wenn alle von einem Brückentag profitieren und dieser Tag auch nicht jedes Jahr derselbe sein muss. Zudem hilft auch ein offenes Gespräch mit dem Ansatz, dass alle die Brückentage nutzen können sollten, dies aber kein genereller Anspruch ist und auch eine längere Dienstzugehörigkeit oder die Hierarchiestufe keine Rolle spielen.» Sollen Arbeitnehmende mit Kindern bei den Brückentagen Vorrang haben? «Mitarbeitende mit Kindern haben bei der Ferieneingabe oft schon während der kantonalen Schulferien Vorrang. Wenn Schulen Brückentage machen, kann es natürlich auch vorkommen, dass ein Elternteil an diesem Tag freimachen möchte. Darauf kann man ein Stück weit Rücksicht nehmen. Man sollte aber auch die Alternativen nicht vergessen: Oft kann zum Beispiel die schulergänzende Betreuung einspringen.»