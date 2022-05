Nachhaltig Reisen: Mit diesen 4 Experten-Tipps werden deine Ferien umweltschonend

1. Plane deine Ferien antizyklisch

Immer mehr Ferienorte versuchen, ihre Saisons zu verlängern, um so das Volumen der Reisenden besser zu verteilen. Denn die Hauptreisezeit belastet nicht nur die Natur enorm, sondern ist auch ein riesiger Stress für die Einheimischen, welche meist nur während der Hochsaison Geld verdienen. Wenn du also die Möglichkeit hast, ausserhalb der Hauptsaison und an weniger bekannte Destinationen zu reisen, dann nimm diese wahr. Die Vorteile dabei sind nicht nur die günstigeren Preise, sondern auch weniger überfüllte Ferienorte.